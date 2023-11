لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا

تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات غير مسبوقة داخل قاعة برلمان ألبانيا، عندما حاولت المعارضة عرقلة التصويت على الميزانية ولكن بطريقته الخاصة.

ونشرت وكالات الأنباء العالمية لقطات للحظة اشتعال البرلمان في ألبانيا، بعدما أشعل أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض قنابل دخان وأشعلوا حريقًا صغيرًا تم إخماده بسرعة في وسط البرلمان، اليوم الاثنين، في محاولة فاشلة لمنع المجلس من التصويت على ميزانية 2024.

وقام النواب بتكديس الكراسي في وسط القاعة وملأ الدخان الأحمر والأخضر والأرجواني الهواء، بينما أبعد الأمن المتظاهرين عن مقعد رئيس الوزراء إيدي راما. وبدا أن أحد النواب أشعل نارًا صغيرة تم تمريرها للأمام في حاوية قبل أن تنتشر النيران لفترة وجيزة ويتم إخمادها من قبل النواب المحيطين.

