Icon

خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا Icon المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم Icon بيض نعام في الربع الخالي! Icon لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا Icon انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم Icon نجما الشباب سبب اهتمام الليث بضم حمدالله Icon إقامة النسخة الرابعة من طواف العلا بمشاركة 119 دراجًا Icon منتخب إسبانيا يدعم جافي Icon متحف الملك توت يقدم لزوار بوليفارد وورلد رحلة عبر الزمن Icon 14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من أجل عرقلة التصويت على ميزانية 2024

لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات غير مسبوقة داخل قاعة برلمان ألبانيا، عندما حاولت المعارضة عرقلة التصويت على الميزانية ولكن بطريقته الخاصة.

لحظة اشتعال البرلمان

ونشرت وكالات الأنباء العالمية لقطات للحظة اشتعال البرلمان في ألبانيا، بعدما أشعل أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض قنابل دخان وأشعلوا حريقًا صغيرًا تم إخماده بسرعة في وسط البرلمان، اليوم الاثنين، في محاولة فاشلة لمنع المجلس من التصويت على ميزانية 2024.

قد يهمّك أيضاً
35 ألف ريال الحد الأدنى في رواتب مجال الأمن السيبراني

35 ألف ريال الحد الأدنى في رواتب مجال الأمن السيبراني

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وقام النواب بتكديس الكراسي في وسط القاعة وملأ الدخان الأحمر والأخضر والأرجواني الهواء، بينما أبعد الأمن المتظاهرين عن مقعد رئيس الوزراء إيدي راما. وبدا أن أحد النواب أشعل نارًا صغيرة تم تمريرها للأمام في حاوية قبل أن تنتشر النيران لفترة وجيزة ويتم إخمادها من قبل النواب المحيطين.

اتهامات المعارضة

واتهم زعيم المعارضة، صالح بريشا، رئيس الوزراء السابق، الحكومة بمحاولة إسكات المعارضة في البرلمان حيث يتمتع حزب راما الاشتراكي بالأغلبية.

وقال بريشا للصحفيين بعد الاضطرابات التي وقعت في القاعة: “المعركة ليس لها طريق للعودة”، بينما أقرت الميزانية أول تصويت في جلسة استمرت أقل من خمس دقائق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي
السعودية اليوم

24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل في إفريقيا 2023
آخر الاخبار

رياض محرز يُنافس ماني وصلاح على الأفضل...

آخر الاخبار
السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية بعد طفرتها الهائلة بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

السعودية تشهد انطلاق كأس العالم للألعاب الإلكترونية...

السعودية اليوم
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
آخر الاخبار

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

آخر الاخبار
الخام الأمريكي يهبط 4%
السوق

الخام الأمريكي يهبط 4%

السوق
6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا للتمور تجذب الزوار
السعودية اليوم

6 أقسام بركن الطفل في مهرجان العلا...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال
الرياضة

حسان تمبكتي يقلق جماهير الهلال

الرياضة