لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري

اصطدمت طائرة صغيرة بمركز للتسوق في ولاية تكساس؛ مما أسفر عن مقتل الطيار وتسبب في اشتعال النيران في سيارة كانت تنتظر بجوار المول التجاري. وأكدت السلطات أنه لم يصب أحد على الأرض.

يقول محقق السلامة الجوية، بريان روت، لقناة “إم بي سي” الأمريكية: إنهم ما زالوا يبحثون في الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث سقوط الطائرة، وما إذا كان هناك مهبط جوي قريب له علاقة بالحادث، كما أكد روت أنه لم يكن لديه أي معلومات جديدة عن الطيار بشأن قائدة الطائرة.

وتواصل جهات التحقيق الأمريكي البحث عن الاتصالات بين الطيار ومراقبو الحركة الجوية، فيما يبحثون عن صندوق أسود أو أي نوع آخر من مسجلات بيانات الرحلة التي يمكن أن تكون على متن الطائرة.

A small plane crashed into a shopping centre in Texas, killing the pilot and causing a car to catch fire.

Nobody on the ground was injured, authorities said.

