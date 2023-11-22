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لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اصطدمت طائرة صغيرة بمركز للتسوق في ولاية تكساس؛ مما أسفر عن مقتل الطيار وتسبب في اشتعال النيران في سيارة كانت تنتظر بجوار المول التجاري. وأكدت السلطات أنه لم يصب أحد على الأرض.

تحقيقات في حادث وقوع الطائرة

يقول محقق السلامة الجوية، بريان روت، لقناة “إم بي سي” الأمريكية: إنهم ما زالوا يبحثون في الأسباب التي أدت إلى وقوع حادث سقوط الطائرة، وما إذا كان هناك مهبط جوي قريب له علاقة بالحادث، كما أكد روت أنه لم يكن لديه أي معلومات جديدة عن الطيار بشأن قائدة الطائرة.

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وتواصل جهات التحقيق الأمريكي البحث عن الاتصالات بين الطيار ومراقبو الحركة الجوية، فيما يبحثون عن صندوق أسود أو أي نوع آخر من مسجلات بيانات الرحلة التي يمكن أن تكون على متن الطائرة.

سبب وقوع الحادث مجهول

ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، فقد وقع الحادث شمال مطار إير بارك-دالاس، لكن من غير المعروف ما إذا كان هذا هو المكان الذي كانت تتجه إليها، توجد معلومات أخرى متاحة في هذا الوقت، وستتولى إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) جنبًا إلى جنب مع المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث المروع.

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