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في نسختها الثانية

لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
المواطن - فريق التحرير

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انطلق- قبل قليل- حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية في الرياض حيث يُعد واحدًا من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ الرياضة السعودية.

ويُقام حفل الافتتاح حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض، حيث يشارك في النسخة الثانية من تلك الدورة 8000 رياضي في مختلف الألعاب.

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افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة”.

وشارك في دورة الألعاب في نسختها الأولى التي أُقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من عام 2022 أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري مثلوا أكثر من 200 ناد من مختلف أنحاء السعودية، كما تنافسوا في 45 رياضة فردية وجماعية.

 

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