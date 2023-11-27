لحظة الإعلان عن افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 ياسين بونو: سعيد بمشاركتي الأولى في دوري أبطال آسيا كيف يحدد العرب الاتجاهات؟ يصل لـ 200 مليون ريال .. تعرف على قيمة جوائز أول 3 مراكز بـ دورة الألعاب السعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف إدارية شاغرة لدى شركة روشن وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي ثنائية حمدالله تمنح الاتحاد التفوق على أجمك بالشوط الأول وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي
انطلق- قبل قليل- حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 في نسختها الثانية في الرياض حيث يُعد واحدًا من أكبر الأحداث الرياضية في تاريخ الرياضة السعودية.
ويُقام حفل الافتتاح حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض، حيث يشارك في النسخة الثانية من تلك الدورة 8000 رياضي في مختلف الألعاب.
وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة”.
وشارك في دورة الألعاب في نسختها الأولى التي أُقيمت من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من عام 2022 أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فني وإداري مثلوا أكثر من 200 ناد من مختلف أنحاء السعودية، كما تنافسوا في 45 رياضة فردية وجماعية.
فيديو | الإعلان عن افتتاح #دورة_الألعاب_السعودية بنسختها الثانية #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/XYwAOxKUIw
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 27, 2023