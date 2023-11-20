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لحظة اندفاع سيول القويعية بشدة

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
لحظة اندفاع سيول القويعية بشدة
المواطن - فريق التحرير

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اندفعت السيول في محافظة القويعية، غرب مدينة الرياض، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الأخيرة فيما تشير التوقعات إلى استمرار هطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداول تدفق المياه في الشعاب والأودية فيما يواصل الدفاع المدني تحذيره من القرب من مجاري السيول وتجمعات المياه وضرورة توخي الحيطة والحذر.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

عبور الأودية والشعاب

وفي وقت سابق لفت الدفاع المدني إلى أن عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى (10،000) ريال فضلًا عن تعريض الحياة للخطر.

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