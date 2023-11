لحظة انقلاب قارب سياحي في جزر البهاما ومقتل سائحة أمريكية

التقط سائح لحظة انقلاب قارب سياحي في جزر البهاما، بعدما غرقت السفينة السياحية حيث واجهت مياها هائجة، مما أدى إلى مقتل سائحة أمريكية على الفور.

ونقلت “سكاي نيوز” البريطانية عن الشرطة المحلية قولها: إن السائحة الأمريكية التي توفيت كانت امرأة تبلغ من العمر 75 عامًا من كولورادو وتم نقل باقي الركاب إلى المستشفى.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف لحظة انقلاب القارب، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المرأة البالغة من العمر 74 عامًا من برومفيلد بولاية كولورادو، كانت تقضي إجازة لمدة خمسة أيام مع عائلتها عندما غرق طوف ذو طابقين يحمل أكثر من 100 شخص في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، وتم إنقاذ بقية الركاب وأفراد الطاقم، ومن بينهم شخصان تم نقلهما إلى منشأة طبية.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شخص ما على متن قارب بجوار سفينة الرحلات المقلوبة، سياحًا يرتدون سترات النجاة وهم يصرخون بينما قام الأشخاص على متن القارب المجاور بإلقاء أدوات إنقاذ النجاة لهم.

ويمكن سماع شخص في الفيديو وهو يقول: “حسنًا، حسنًا، تنفس” بينما تم تصوير شخص يقف على جانب القارب وهو يمسك بحبل بينما كان القارب ينقلب على جانبه الآخر. وكان القارب مسافرا من جزيرة بارادايس إلى جزيرة بلو لاجون، وهي مقصد سياحي شهير شمال شرق العاصمة ناسو.

Passenger captures moment tourist boat capsizes in the Bahamas.

