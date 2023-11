لحظة توثيق عمل بطولي لإنقاذ عمال علقوا بنفق لمدة 16 يومًا

نجحت جهود الإنقاذ في إخراج عشرات العمال، اليوم الثلاثاء، بعد أن ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين في نفق منهار شمالي الهند، فيما أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأولى لخروج 41 عاملًا من النفق، بعد جهود استمرت أكثر من 400 ساعة من أجل الوصول إليهم.

وكشفت لقطات قناة سكاي نيوز البريطانية أنه تم إخراج كل عامل على حدة عبر ممر ضيق، على نقالة ذات عجلات. وظلت فرق الإنقاذ تحفر الركام يدويًّا، حتى نجحت في الوصول إلى العمال.

وكان العمال عالقين منذ 12 نوفمبر في نفق قيد الإنشاء، بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند بجبال الهيمالايا، عندما تسبب انهيار أرضي في تهدم جزء من النفق البالغ طوله 4.5 كيلومتر.

All 41 workers have been rescued from a tunnel in India after being trapped for more than two weeks, NDTV has reported.

This video is thought to show some of the workers who have been rescued.https://t.co/hyaJpZJVhy

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ySnGqbjQcd

— Sky News (@SkyNews) November 28, 2023