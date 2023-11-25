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لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج
المواطن - فريق التحرير

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تغطي الثلوج فوهة بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، وأمكن رؤية الحمم البركانية وهي تتدفق بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية.

ثوران أكبر بركان

وتم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

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ووثقت مقاطع فيديو الحمم وهي تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية والذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

ارتفاع البركان

جدير بالذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاعًا نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين في أغسطس الماضي.

ووفقًا للمعهد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرًا إلى 3357 مترًا.

تاريخ البركان الأكبر في أوروبا

ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التي بلغ علوها 3350 مترًا إثر الثورانات البركانية في سبتمبر 1980 وفبراير 1981.

وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترًا سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.

ويُعد بركان إتنا، الذي يمتد على مساحة 1250 كيلومترًا مربعًا أعلى بركان نشط في أوروبا، مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.

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