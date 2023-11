لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج

تغطي الثلوج فوهة بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، وأمكن رؤية الحمم البركانية وهي تتدفق بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية.

وتم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

ووثقت مقاطع فيديو الحمم وهي تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية والذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

جدير بالذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاعًا نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين في أغسطس الماضي.

ووفقًا للمعهد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرًا إلى 3357 مترًا.

🌋 Mount Ulawun erupts, sending ash miles into the sky, shaking residents and prompting flight cancellations in #PapuaNewGuinea#Volcano #UlawunVolcano #eruption #NewBritainIsland #PapuaNewGuineaVolcano #UlawunEruption #VolcanoEruption #Viral pic.twitter.com/4PyN8SOnS4

— Earth42morrow (@Earth42morrow) November 21, 2023