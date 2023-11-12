لحظة سقوط رافائيل دوامينا في الملعب قبل وفاته

فارق اللاعب الغاني رافائيل دوامينا الحياة وذلك بعد سقوطه على أرضية الملعب خلال مباراة فريقه إيجناتيا ضد بارتيزاني في الدوري الألباني.

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية نقلًا عن وسائل الإعلام الألبانية أن دوامينا فارق الحياة أمس عن عمر ناهز الـ28 عامًا إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال المباراة حيث فشلت محاولات إنعاشه في الملعب، وفارق الحياة بمجرد وصوله للمشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط الغاني دوامينا المرعبة خلال مباراة إيجناتيا ضد بارتيزاني حيث جرى عليه لاعبو الفريقين والحكم لمحاولة إنقاذه اعتقادًا منهم في البداية أن اللاعب بلع لسانه، وتدخلت سيارة الإسعاف لنقله إلى المشفى.

ليست المرة الأولى لـ رافائيل دوامينا

ولا تعد مباراة أمس هي أول مباراة يسقط فيها دوامينا، حيث سبق له وأن سقط مرتين على أرض الملعب لكنه نجا منهما، حيث كانت الأولى في عام 2020 أثناء تواجده مع فريق ريال سرقسطة الإسباني وخضع لعملية جراحية لتركيب جهاز للصدمات الكهربائية في قلبه.

المرة الثانية كانت في عام 2021 مع فريق بلاو فايس لينز النمساوي خلال مباراة ضد فريق هارتبيرغ في كأس النمسا.

وكانت المرة الثالثة بالأمس في مباراة إيجناتيا ضد بارتيزاني في الدوري الألباني، حيث فشلت محاولات إسعافه ولم ينج وفارق الحياة.

وكان دوامينا سجل 24 هدفًا مع فريق إيجناتيا في آخر موسمين في الدوري الألباني وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وبعد وفاة رافائيل دوامينا، قرر الاتحاد الألباني لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي، في كافة البطولات وذلك حدادًا على وفاة اللاعب الغاني.