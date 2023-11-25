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منها 3 كائنات مهددة بالانقراض

لحظة ضبط مواطن لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
لحظة ضبط مواطن لاقتنائه وعرضه 102 كائن فطري محنط
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه (102) كائن فطري محنط منها (3) كائنات مهددة بالانقراض دون ترخيص في منطقة الشرقية، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات أنه تم إحالة المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستلام الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكداً أن عقوبة مخالفة عرض منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية بدون ترخيص أو مجهولة المصدر غرامة تصل إلى 10,000 ريال لكل كيلوجرام بحسب نوع الكائن الفطري، وتصل عقوبة ‏الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها إلى السجن لمدة لاتزيد عن (10) سنوات، وبغرامة لاتزيد عن (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين

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تلويث البيئة والإضرار بالتربة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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