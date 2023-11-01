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لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح
المواطن - فريق التحرير

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غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ اندلاع العمليات العسكرية في القطاع قبل قرابة 25 يومًا.

فتح معبر رفح

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح لتعود وعلى متنها 81 مصاباً فلسطينياً إلى مستشفيات مصرية.

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وكانت مصر اشترطت لفتح المعبر أن يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وربطت دخول حاملي الجنسيات الأجنبية بضمان وصول المساعدات وهو ما تحقق بالفعل، حيث شهد المعبر دخول شاحنات المساعدات بشكل منتظم وإن كان قليلاً خلال الأيام الماضية.

فتح ممر إنساني

وتم التوصل إلى اتفاق بين مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان فتح ممر إنساني لضمان تدفق المساعدات مع السماح بخروج قرابة 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والموظفين الدوليين.

وكان الجانب المصري من المعبر شهد حشد الآليات والمعدات العسكرية لتأمين الحدود وتنظيم عملية دخول الأجانب إلى الجانب المصري، فيما شهد الجانب الفلسطيني تجمع المئات من الراغبين في مغادرة القطاع لكن لم يتم السماح إلا لمن سبق إشعارهم بالمغادرة وفق ما أعلنت هيئة المعابر في غزة التي نشرت قائمة تتضمن أسماء المسموح لهم بالمغادرة.

 

 

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