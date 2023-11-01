لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة أخطر عشاء يسبب زيادة الوزن مزايا خفية في تويوتا لاند كروزر GXR موديل 2023 حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72 ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم مشاركون في المنتدى الدولي للأمن السيبراني من 120 دولة سيارات إسعاف مصرية تعبر معبر رفح وأجانب ومعدات عسكرية على الجانبين مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق
غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر رفح للمرة الأولى منذ اندلاع العمليات العسكرية في القطاع قبل قرابة 25 يومًا.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل معبر رفح لتعود وعلى متنها 81 مصاباً فلسطينياً إلى مستشفيات مصرية.
وكانت مصر اشترطت لفتح المعبر أن يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وربطت دخول حاملي الجنسيات الأجنبية بضمان وصول المساعدات وهو ما تحقق بالفعل، حيث شهد المعبر دخول شاحنات المساعدات بشكل منتظم وإن كان قليلاً خلال الأيام الماضية.
وتم التوصل إلى اتفاق بين مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة لضمان فتح ممر إنساني لضمان تدفق المساعدات مع السماح بخروج قرابة 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة والموظفين الدوليين.
وكان الجانب المصري من المعبر شهد حشد الآليات والمعدات العسكرية لتأمين الحدود وتنظيم عملية دخول الأجانب إلى الجانب المصري، فيما شهد الجانب الفلسطيني تجمع المئات من الراغبين في مغادرة القطاع لكن لم يتم السماح إلا لمن سبق إشعارهم بالمغادرة وفق ما أعلنت هيئة المعابر في غزة التي نشرت قائمة تتضمن أسماء المسموح لهم بالمغادرة.
مصر تنشر عشرات الدبابات والمدرعات قرب معبر رفح pic.twitter.com/YcJ95bGCIW
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 1, 2023