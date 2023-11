لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، سان فرانسيسكو من أجل حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومن المقرر أن يلتقي بايدن الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش القمة.

ونشرت وكالات الأنباء لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى مقر انعقاد القمة، حيث تتجه أنظار العالم اليوم نحو قمة بالغة الأهمية يترأسها جو بايدن الساعي للتشديد على دور الولايات المتحدة القيادي في مواجهة بكين وموسكو، فيما ستضم القمة أيضًا الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويتوقع بأن يناقش بايدن وشي الأربعاء، في أول لقاء يجمعهما منذ قمة لمجموعة العشرين استضافتها بالي قبل عام، جملة خلافات تشمل تايوان التي يمكن لانتخاباتها المقررة في غضون شهرين أن تثير توترات جديدة مع بكين، علمًا بأن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي جزءًا من أراضيها ولم تستبعد ضمها بالقوّة.

BREAKING: US President Joe Biden arrives in San Francisco for the APEC summit where he is expected to meet with Chinese President Xi Jinping.

