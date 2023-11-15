لحظة وصول الرئيس الأمريكي سان فرانسيسكو للقاء شي

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، سان فرانسيسكو من أجل حضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، ومن المقرر أن يلتقي بايدن الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش القمة.

لحظة وصول الرئيس الأمريكي

ونشرت وكالات الأنباء لحظة وصول الرئيس الأمريكي إلى مقر انعقاد القمة، حيث تتجه أنظار العالم اليوم نحو قمة بالغة الأهمية يترأسها جو بايدن الساعي للتشديد على دور الولايات المتحدة القيادي في مواجهة بكين وموسكو، فيما ستضم القمة أيضًا الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويتوقع بأن يناقش بايدن وشي الأربعاء، في أول لقاء يجمعهما منذ قمة لمجموعة العشرين استضافتها بالي قبل عام، جملة خلافات تشمل تايوان التي يمكن لانتخاباتها المقررة في غضون شهرين أن تثير توترات جديدة مع بكين، علمًا بأن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي جزءًا من أراضيها ولم تستبعد ضمها بالقوّة.

BREAKING: US President Joe Biden arrives in San Francisco for the APEC summit where he is expected to meet with Chinese President Xi Jinping. Read more here: https://t.co/jIaM73FQUD 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fKdfsgdwbb — Sky News (@SkyNews) November 14, 2023

قنوات اتصال جديدة

وأعرب مسؤول أمريكي عن أمله في أن يفتح بايدن وشي خطوط اتصال جديدة في ظل رغبة الولايات المتحدة باستئناف الاتصالات بين الجيشين والتي تعد ضرورية على وجه الخصوص لإدارة أزمة تايوان.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الزعيمين سيتواصلان بشكّل معمّق بشأن قضايا إستراتيجية وعامة ومربكة في إطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مسائل كبرى مرتبطة بالسلم والتنمية العالميين. وأضافت أن بكين تعارض تحديد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة من منطلق المنافسة.

أهمية قمة أبيك

وقد يشعر باقي القادة في سان فرانسيسكو بأن حضورهم مجرّد عرض جانبي لاجتماع بايدن وشي، لكنهم على الأرجح سيشعرون بالارتياح للقاء، بحسب الخبير في الشأن الصيني لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية جود بلانشيت.

وقال الخبير: “حتى دول المنطقة التي لا تشعر بقلق استثنائي حيال تزايد الهيمنة الصينية تقيم روابط اقتصادية متداخلة عميقة مع الصين وتفضل إلى حد بعيد قيام علاقة أمريكية صينية مستقرة، على تلك غير المستقرة”.

ويعد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك، هو منظمة دولية تأسست في عام 1989 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الدول الأعضاء في APEC اقتصادات من مناطق مختلفة، بما في ذلك آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

تُعقد قمة APEC سنويًّا، ويجتمع زعماء الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة ووضع خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي. ويتم التركيز على قضايا مثل التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والابتكار.