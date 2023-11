لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر

رصدت كاميرات المحطات الإذاعية العالمية، لحظة وصول الرهائن المفرج عنهم إلى الحدود بين غزة ومصر، حيث إن الرهينتين مواطنتان إسرائيليتان روسيتان مزدوجا الجنسية.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز البريطانية، في نبأ عاجل لها، بأن الرهائن المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت إلى الحدود بين غزة ومصر.

وقال مصدران، لشبكة CNN: إن حركة حماس سلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة المجموعة السادسة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم، وستكون هذه ثاني عملية تبادل خلال تمديد الهدنة.

BREAKING: Released Gaza hostages have arrived at the Gaza-Egypt border.@AliBunkallSKY says the hostages are reported to be two Israeli-Russian dual nationals.https://t.co/n11hsSNXyC

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/b12YH0BbQ9

— Sky News (@SkyNews) November 29, 2023