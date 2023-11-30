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كبادرة تقدير لجهود الرئيس الفلاديمير بوتين

لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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رصدت كاميرات المحطات الإذاعية العالمية، لحظة وصول الرهائن المفرج عنهم إلى الحدود بين غزة ومصر، حيث إن الرهينتين مواطنتان إسرائيليتان روسيتان مزدوجا الجنسية.

لحظة الإفراج عن الرهينتين

وأفادت شبكة “سكاي نيوز البريطانية، في نبأ عاجل لها، بأن الرهائن المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت إلى الحدود بين غزة ومصر.

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وقال مصدران، لشبكة CNN: إن حركة حماس سلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة المجموعة السادسة من الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم، وستكون هذه ثاني عملية تبادل خلال تمديد الهدنة.

تحملان الجنسية الروسية

من جهته، أعلن عضو بارز في حركة حماس، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم إطلاق سراح رهينتين من النساء، تحملان الجنسية الروسية.

وقال المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق، لمحطة إذاعية في قطاع غزة: إن إطلاق سراح الرهينتين يأتي خارج الصفقة مع إسرائيل، وكبادرة تقدير لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الرهينتين اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى 10 رهائن إسرائيليين. وسيتم تسليم الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح 30 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن حماس أطلقت بالفعل سراح مواطن مزدوج الجنسية إسرائيلي- روسي (البالغ من العمر 25 عامًا) يوم الأحد الماضي، كبادرة حسن نية للرئيس بوتين، بدون مقابل.

وبعد إطلاق سراحه، قال الشاب: إنه هرب في البداية إثر وقوع انفجار في المبنى الذي كان محتجزًا فيه، وتجول في قطاع غزة لعدة أيام، حتى قبض عليه مدنيون وسلموه إلى حماس.

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