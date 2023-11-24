لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان حكام مباريات اليوم في دوري روشن السعودي حساب المواطن يرد على موظفة قطاع خاص تقيم مع أهلها موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد خطيب المسجد النبوي: ادعموا أهل غزة بالدعاء والغذاء والدواء والمال والكساء تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض لحظة إحباط تهريب 416.250 حبة كبتاجون عبر ميناء جدة تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر الاتفاق يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد منذ 2021
تلعب المناعة دورًا كبيرًا في محاربة السرطان ويبذل العلماء جهودًا حثيثة للبحث عن العناصر الغذائية التي تساعد في دعم الجهاز المناعي بشكل طبيعي.
وتوصلت دراسة حديثة إلى وجود عنصر غذائي في لحوم الأبقار والضأن ومنتجات الألبان يساعد في تعزيز المناعة ومقاومة الأورام السرطانية.
ووجدت الدراسة أن حمض Trans-vaccenic يساعد الخلايا المناعية المعروفة باسم CD8 + T على غزو الأورام وتدمير الخلايا السرطانية.
وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature، أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من حمص TVA المنتشرة في الدم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي.
وقال العلماء إن هذا يشير إلى أن TVA يمكن أن يكون له إمكانات كمكمل غذائي لاستكمال العلاجات السريرية للسرطان.
وحتى لا يفرط البعض في تناول تلك اللحوم بحثًا عن زيادة المناعة أكد العلماء أنه على الرغم من وجود TVA في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يكون ضارًا بالصحة.