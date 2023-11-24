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رغم التحذير من مخاطر استهلاكها بكثرة

لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
لحوم البقر والضأن تعزز المناعة وتحارب السرطان
المواطن - فريق التحرير

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تلعب المناعة دورًا كبيرًا في محاربة السرطان ويبذل العلماء جهودًا حثيثة للبحث عن العناصر الغذائية التي تساعد في دعم الجهاز المناعي بشكل طبيعي.

تعزيز المناعة

وتوصلت دراسة حديثة إلى وجود عنصر غذائي في لحوم الأبقار والضأن ومنتجات الألبان يساعد في تعزيز المناعة ومقاومة الأورام السرطانية.

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ووجدت الدراسة أن حمض Trans-vaccenic يساعد الخلايا المناعية المعروفة باسم CD8 + T على غزو الأورام وتدمير الخلايا السرطانية.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة Nature، أن مرضى السرطان الذين لديهم مستويات أعلى من حمص TVA المنتشرة في الدم استجابوا بشكل أفضل للعلاج المناعي.

وقال العلماء إن هذا يشير إلى أن TVA يمكن أن يكون له إمكانات كمكمل غذائي لاستكمال العلاجات السريرية للسرطان.

أضرار الإفراط في اللحوم

وحتى لا يفرط البعض في تناول تلك اللحوم بحثًا عن زيادة المناعة أكد العلماء أنه على الرغم من وجود TVA في لحوم البقر والضأن ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان قد يكون ضارًا بالصحة.

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