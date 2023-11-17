لفتة طيبة من نجوم الأخضر تجاه مشجع صغير

خطف طفل صغير الأنظار خلال مباراة السعودية ضد باكستان، لرغبته الشديدة في الحصول على قميص الأخضر، ليتفاعل نجوم المنتخب معه بطريقتهم الخاصة.

الأخضر يدعو الطفل لحضور المران

وتداولت الجماهير عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو، لطفل يحضر مباراة السعودية ضد باكستان، وهو يحاول أخذ قميص الأخضر الذي حصل عليه أحد المشجعين من عون السلولي، ولكنه يرفض أن يُهديه إياه.

وأعربت الجماهير عن غضبها الشديد من سلوك المشجع الكبير، لعدم منح الطفل الصغير قميص المنتخب السعودي، خاصة أنه كان يُصر على أخذه، وطالبوا اللاعبين بتعويضه.

وقام حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر “إكس”، بنشر صور للطفل، وقال: “من يعرف هذا البطل؟.. ودنا نبلغه إن عون وبقية صقورنا الخضر ينتظرونه في تمرين الأحد.. اللي يعرفه يتواصل معنا عبر الخاص”.

كما أعاد مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح، محمد الضيف نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وعلق قائلًا: “اللي يعرف الطفل اللي بالفيديو يتواصل معي”، وسط تفاعل من الجماهير التي أشادت بموقفه.

فوز المنتخب السعودي

وكان المنتخب السعودي قد لعب ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.