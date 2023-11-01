لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا

تظهر صور الأقمار الصناعية تقدم الدبابات الإسرائيلية على مسافة 5 كيلومترات في غزة، قبيل القصف الكبير لمخيم جباليا، حيث توغلت مئات المركبات المدرعة على بعد أميال عبر الحدود إلى المناطق الحضرية على مشارف مدينة غزة.

تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا

وجاء في تقرير التايمز أن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، الاثنين الماضي، تظهر الحجم الكبير لأحد التقدمات الإسرائيلية الرئيسية في شمال غزة.

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الثلاثاء، أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى شارع البحر في غزة، وهو شارع كبير يمتد عبر القطاع من الشاطئ باتجاه جباليا.

القوات الإسرائيلية على مشارف غزة

توغلت مئات المركبات المدرعة على بعد أميال عبر الحدود إلى المناطق الحضرية على مشارف مدينة غزة، وتقول التقارير: إنها تظهر أيضًا أدلة على الغارات الجوية والقصف المدفعي.

وذكر التقرير أن الصور ومقاطع الفيديو من غزة أظهرت أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى شارع صلاح الدين، وهو طريق مهم آخر بين الشمال والجنوب. وأصبحت صور الأقمار الصناعية وسيلة للمحللين والمؤسسات الإخبارية لتتبع الصراع وسط غياب التقارير الميدانية المتوازنة من كلا الطرفين.

قصف مخيم جباليا

ونشرت وسائل الإعلام العالمية صورًا مروعة للحي السكني الذي دمر بالكامل، فيما كشفت وزارة الداخلية في غزة أن 20 منزلًا دمر بالكامل جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حيًّا سكنيًّا في مخيم جباليا المكتظ بالسكان.

وقال مدير المستشفى الإندونيسي في غزة، الدكتور عاطف الكحلوت، لشبكة CNN: إن مئات القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفى ولا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض.

لقطات ومشاهد مروعة

وأظهرت صور الموقع عدة حفر كبيرة في الأرض، محاطة بأنقاض المباني المدمرة والمتضررة.

وقال الدكتور محمد الران من المستشفى الإندونيسي، أحد أكبر المستشفيات في غزة، والذي استقبل العديد من المصابين جراء الغارة: “ما ترونه هو مشهد لا يمكن لأحد أن يتخيله، مئات الشهداء والجرحى، وجثث متفحمة بالمئات”.