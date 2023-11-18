لقطات الأقمار الصناعية تكشف حشودًا بشرية من جنوب غزة تتجه شمالًا

كشفت صور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية حشوداً من الفلسطينيين الذين ينزحون من جنوب قطاع غزة، في أعقاب تحذير إسرائيلي بإخلاء أجزاء من المناطق الجنوبية.

لقطات لحشود تتوجه شمال غزة

ونشرت شركة ماكسار تكنولوجيز، أمس الجمعة، صورًا عبر الأقمار الصناعية تقول الشركة إنها تظهر حشدًا من الفلسطينيين متجمعين على طول طريق صلاح الدين في جنوب قطاع غزة أثناء محاولتهم الهروب عبر ممر الإخلاء، بحسب ما نشره موقع “بيزنس إنسايدر”.

فيما ذكرت مجلة “فوربس” أن القوات الإسرائيلية أمرت بإخلاء أجزاء من جنوب قطاع غزة يوم الخميس، في إشارة إلى أن إسرائيل ربما تستعد لشن هجوم بري على المنطقة في أعقاب عملياتها البرية في الشمال.

صور الأقمار الاصطناعية

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط حجم الحشد، إلا أن شركة “ماكسار تكنولوجيز” قدرت أنه يمكن أن يضم آلاف الأشخاص. وذكرت صحيفة الغارديان أن مئات الأشخاص كانوا ينتظرون المرور عبر نقطة التفتيش.

من جانبها ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه منذ إجبارهم على الخروج من الشمال، لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى الجنوب، حيث يكتظ الآن معظم سكان المنطقة المحاصرة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

حصيلة الحرب الإسرائيلية في غزة

قالت شركة الاتصالات الرئيسية في القطاع إن نقص الوقود أدى إلى انقطاع خدمات الهاتف والإنترنت في قطاع غزة بأكمله يوم الخميس الماضي. وقد قُتل أكثر من 11,000 فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس، كما تم الإبلاغ عن 2700 آخرين في عداد المفقودين، وفقًا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وقُتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واحتجزوا 240 مدنياً إضافياً كرهائن.