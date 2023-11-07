لقطات تأسر القلوب لوادي المكون بعلقان

شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في فروع وزارة الطاقة 500 مليون دولار أرباح ثروة ترامب منذ مغادرته للبيت الأبيض الفيحاء يتعثر أمام العين بثلاثية وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى قصة مشرفة تربوية أنقذت سائقًا و4 مشرفات في جازان وظائف شاغرة بشركة نوماك في 3 مدن
في لقطات عبرت عن هيبة الجبال الراسخة في الأرض وتشكيلاتها اللافتة والغريبة، حيث استطاع المصور الضوئي فهد الطرفاوي أن يوثق جمال جبال علقان ووادي ثرف ووادي المكون بصور جوية رصدت جمال الموقع.
وقال الطرفاوي بحسب “العربية.نت”: إن الموقع يبعد ساعة ونصفًا عن مدينة تبوك برفقة الأصدقاء، واستطعت أن أوثق جمال الموقع الذي يأسر القلوب شمال غرب تبوك بالقرب من حقل في وادي ثرف ووادي المكون، والتي تضم مناظر ساحرة في الموقع القريب من قرية علقان.
وتعتبر المنطقة الجاذب الأكبر، خاصة خلال فصل الشتاء حيث يطلق عليها “مدينة الثلج”، إذ يكسو جميع أرجائها في منظر جميل، يستقطب الزوار والسائحين.
وأضاف الطرفاوي: “تشكيلات الصخور في الموقع وكأنها منحوتات فنية من العصور القديمة، وتعتبر أهم عوامل الجذب في المكان الذي يضم تشكيلات صخرية في غاية الجمال”.