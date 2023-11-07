لقطات تأسر القلوب لوادي المكون بعلقان

في لقطات عبرت عن هيبة الجبال الراسخة في الأرض وتشكيلاتها اللافتة والغريبة، حيث استطاع المصور الضوئي فهد الطرفاوي أن يوثق جمال جبال علقان ووادي ثرف ووادي المكون بصور جوية رصدت جمال الموقع.

وقال الطرفاوي بحسب “العربية.نت”: إن الموقع يبعد ساعة ونصفًا عن مدينة تبوك برفقة الأصدقاء، واستطعت أن أوثق جمال الموقع الذي يأسر القلوب شمال غرب تبوك بالقرب من حقل في وادي ثرف ووادي المكون، والتي تضم مناظر ساحرة في الموقع القريب من قرية علقان.

مدينة الثلج

وتعتبر المنطقة الجاذب الأكبر، خاصة خلال فصل الشتاء حيث يطلق عليها “مدينة الثلج”، إذ يكسو جميع أرجائها في منظر جميل، يستقطب الزوار والسائحين.

وأضاف الطرفاوي: “تشكيلات الصخور في الموقع وكأنها منحوتات فنية من العصور القديمة، وتعتبر أهم عوامل الجذب في المكان الذي يضم تشكيلات صخرية في غاية الجمال”.