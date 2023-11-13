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لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
لقطات توثق تدفق الشلالات غرب تبوك
المواطن - فريق التحرير

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تدفقت الشلالات في منطقة تبوك عصر اليوم إثر الأمطار الغزيرة وسالت الأودية والشعاب فيما جدد الدفاع المدني تحذيرة من خطورة الاقتراب من مناطق تجمعات المياه.

تساقط الشلالات

وأظهر مقطع فيديو متداول تدفق الشلالات من المرتفعات بين الزيتة وبجدة غربي المنطقة بينما تشير التوقعات إلى استمرار هطول أمطار الخير والبركة على معظم المناطق.

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وكانت قرية بجدة التي تقع بالقرب من نيوم شهدت هطول أمطارًا غزيرة، الأمر الذي زاد الأجواء جمالا ودفع الزوار والمتنزهين إلى الخروج للاستمتاع بهذه الأجواء الخلابة.

طقس تبوك

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، ومركز المعظم، تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها

 

 

 

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