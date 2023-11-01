لقطات توثق زوارق إسرائيلية في البحر الأحمر

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وثقت مقاطع فيديو وصور متداولة انتشار زوارق بحرية إسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه “وفقا لتقييم الوضع وفي إطار الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر”.
وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له يوم الجمعة الماضية إنه “تم استدعاء قوات سلاح الجو في ساعات الصباح في أعقاب تهديد جوي تم رصده في منطقة البحر الأحمر”.
وأضاف أن “سلاح الجو تمكن من اعتراض أهداف معادية كانت في المنطقة”، وأفاد بأنها لم تشكل أي تهديد على السكان حيث لم تصل إلى داخل إسرائيل.”
يأتي هذا فيما تتواصل العمليات العسكرية على الأرض، حيث بدأت القوات الإسرائيلية في التوغل التدريجي في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أسماء 9 جنود قُتلوا أمس في شمال قطاع غزة، حيث أُطلقت قذائف مضادة للدروع على عربة مدرعة كانت تحمل جنوداً من لواء غفعاتي.