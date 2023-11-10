لقطات توثق عواصف وأمطار الفجر على جدة

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شهدت محافظة جدة فجر اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بعواصف شديدة وصواعق رعدية، فيما تشير التوقعات إلى استمرار أمطار الخير والبركة.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة العواصف والأمطار التي سالت في الشوارع؛ ما أدى إلى تأثر حركة المرور بشكل جزئي وسط تنبيهات باتباع الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول وأماكن تجمع المياه وقت هطول المطر.
السيف امطار غزيره جده الان pic.twitter.com/gqYBtt2qGJ
— عبدالله الحربي (@alamattaqs) November 10, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.