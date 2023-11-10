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مصحوبة بصواعق رعدية

لقطات توثق عواصف وأمطار الفجر على جدة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
لقطات توثق عواصف وأمطار الفجر على جدة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت محافظة جدة فجر اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بعواصف شديدة وصواعق رعدية، فيما تشير التوقعات إلى استمرار أمطار الخير والبركة.

أمطار جدة

وأظهرت عدة مقاطع فيديو متداولة العواصف والأمطار التي سالت في الشوارع؛ ما أدى إلى تأثر حركة المرور بشكل جزئي وسط تنبيهات باتباع الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول وأماكن تجمع المياه وقت هطول المطر.

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توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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