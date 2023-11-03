لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة موعد مباريات الأحد في دوري روشن بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية
أظهرت لقطات مشاهد مبهرة للوحة فنية رسمتها زخات الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.
وبينت لقطات نشرتها العربية لحظة التقاء شعيب الحسكي الشهير الذي يبدأ من شمال محافظة الغاط مع شعيب مرخ شرق محافظة الزلفي، حيث أظهر الفيديو صور الواديين الطويلين اللذين يضمان شعيبي الحسكي ومرخ، ويلتقيان في نقطة واحدة بعد الأمطار الغزيرة.
يذكر أن الموقع دائمًا ما يأسر عشاق التصوير لتوثيق جماليات طبيعة المكان، الذي يجمع بين المراعي والإبل والبرد والجمال، ليصبح اليوم بعد موجات الأمطار محطة لتنزه الكثير من الأهالي وعشاق الطبيعة.
وتقع فياض شعيب الحسكي شمال شرق القصيم، ويمكن الوصول إليها عن طريق بريدة- قُبة على مسافة 150كم، ثم الاتجاه يسارًا مع أول دوار بمدينة قُبة إلى بلدة الزبيرة على مسافة 75كم قبل الاتجاه شرقًا إلى الوادي على مسافة 15كم من الزبير.
صور جوية لالتقاء شعيب #الحسكي الذي يبدأ من شمال محافظة #الغاط مع شعيب مرخ شرق محافظة #الزلفي#السعودية pic.twitter.com/uHj5joHjlQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 2, 2023