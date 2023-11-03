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محطة لتنزه الكثير من الأهالي

لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مشاهد مبهرة للوحة فنية رسمتها زخات الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

وبينت لقطات نشرتها العربية لحظة التقاء شعيب الحسكي الشهير الذي يبدأ من شمال محافظة الغاط مع شعيب مرخ شرق محافظة الزلفي، حيث أظهر الفيديو صور الواديين الطويلين اللذين يضمان شعيبي الحسكي ومرخ، ويلتقيان في نقطة واحدة بعد الأمطار الغزيرة.

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جماليات المكان

يذكر أن الموقع دائمًا ما يأسر عشاق التصوير لتوثيق جماليات طبيعة المكان، الذي يجمع بين المراعي والإبل والبرد والجمال، ليصبح اليوم بعد موجات الأمطار محطة لتنزه الكثير من الأهالي وعشاق الطبيعة.

وتقع فياض شعيب الحسكي شمال شرق القصيم، ويمكن الوصول إليها عن طريق بريدة- قُبة على مسافة 150كم، ثم الاتجاه يسارًا مع أول دوار بمدينة قُبة إلى بلدة الزبيرة على مسافة 75كم قبل الاتجاه شرقًا إلى الوادي على مسافة 15كم من الزبير.

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