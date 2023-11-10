لقطات ساحرة لضباب الهدا

في مشاهد خلابة، غطى الضباب الكثيف منطقة الهدا حيث تعانقت جبالها بعضها ببعض.

ووثق المصور شادي حسين، اليوم الجمعة، من دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا – الكر، جمال تلك المشاهد الخلابة والخاطفة، حيث ساد المناخ البارد الشتوي على جبال وساحات الهدا الشهيرة بأجوائها الطبيعية وسفوح جبالها السياحية.

الهدا

وتعد الهدا المدخل الغربي لمحافظة الطائف عن طريق عقبة الكر، وهي منطقة جبلية خضراء ترتبط بطريق مزدوج بمكة المكرمة، يمر عبر جبال كرا، والتي تعتبر من أجمل الطرق الجبلية وأهمها، حيث يربط مدينة الطائف بالمناطق الأخرى الغربية والشمالية، بحسب العربية.

وتعتبر كذلك ملتقى الطرق والمسالك البرية الرئيسة إلى مكة المكرمة القادمة من جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها.

ويعرف طريق الكر- الهدا إحدى المناطق السياحية السعودية الباردة صيفاً وشتاءً، وتشهد هطول الأمطار طيلة العام.