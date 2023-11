لقطات لأسوأ موجة فيضانات تضرب الصومال منذ عقود

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الصومال إلى مقتل 29 شخصًا، وأجبرت أكثر من 300 ألف على الفرار من منازلهم، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال، أمس الأربعاء، إن 29 شخصًا لقوا حتفهم واضطر أكثر من 300 ألف إلى الفرار من منازلهم بسبب أسوأ فيضانات تجتاح البلاد منذ عقود، وذلك بعدما غمرت أمطار غزيرة بلدات في أنحاء شرق إفريقيا.

وسارعت السلطات إلى إنقاذ آلاف الأشخاص الذين تقطّعت بهم السبل بسبب الفيضانات التي تأتي بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها المنطقة منذ 40 عامًا، وفق “رويترز”.

Floods caused by heavy rains in Somalia killed 29 people and forced more than 300,000 to flee their homes, according to the National Disaster Management Agency https://t.co/SF9YQMjxfK pic.twitter.com/CcxTC75EWh

— Reuters (@Reuters) November 8, 2023