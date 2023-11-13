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لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات بمرتفعات غرب تبوك، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، بالتزامن مع استمرار حالة التقلبات الجوية على المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

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في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير،الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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