لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار

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وثق مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات بمرتفعات غرب تبوك، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، بالتزامن مع استمرار حالة التقلبات الجوية على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير،الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
شلالات بجده غرب #تبوك pic.twitter.com/InXQJZyNZu
— فريق امطار تبوك (@tabuk_area) November 13, 2023
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.