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بعد هطول أمطار غزيرة

لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
لقطات لتدفق سيول وادي الفرع جنوب المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو جريان سيول وادي الفرع جنوب منطقة المدينة المنورة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة، في ظل حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

تدفق سيول وادي الفرع

وأظهر المقطع المتداول، جريان وتدفق سيول وادي الفرع، بعد هطول الأمطار على أحياء جنوب المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير وتبوك. في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

ضباب في الليل والصباح الباكر

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

 

 

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