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بعد هطول أمطار الخير على المنطقة

لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في قرى السبطة شرق حلي جنوب شرق محافظة القنفذة صباح اليوم السبت، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.

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سحب رعدية ممطرة

وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ضباب على 8 مناطق

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

 

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