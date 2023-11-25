لقطات لجريان السيول جنوب شرق القنفذة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في قرى السبطة شرق حلي جنوب شرق محافظة القنفذة صباح اليوم السبت، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت حالة من التقلبات الجوية على عدد من المناطق.
فيديو من سيول قرى السبطة شرق #حلي جنوب شرق محافظة #القنفذة
الجمعة ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : يحيى العمري
عبر : @algunfuthah pic.twitter.com/N9CDLGz24K
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 24, 2023
وتفصيلا، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.