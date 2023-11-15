لقطات لجريان السيول على طريق مكة القديم جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على الوظائف الأكاديمية وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة أمطار غزيرة على جدة والأرصاد تمدد الإنذار حتى الـ6 مساء حساب المواطن يوضح طريقة تحويل التابع لمستقل إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار إطلاق شهادة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عبر منصة قوى رادار جدة يرصد اقتراب السحب الركامية الرعدية الممطرة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السابعة لإغاثة غزة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Google Chrome
وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول على طريق مكة القديم في محافظة جدة.
يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها محافظة جدة، والعديد من المدن والمحافظات في منطقة مكة المكرمة.
في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
فيديو آخر من سيول طريق مكة القديم في محافظة #جدة – #جدة_الأن
الأربعاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
عبر : @SMSA83 pic.twitter.com/wx4sFnUoFc
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 15, 2023
وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.