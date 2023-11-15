لقطات لجريان السيول على طريق مكة القديم

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول على طريق مكة القديم في محافظة جدة.

سيول طريق مكة القديم

يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها محافظة جدة، والعديد من المدن والمحافظات في منطقة مكة المكرمة.

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

فيديو آخر من سيول طريق مكة القديم في محافظة #جدة – #جدة_الأن

الأربعاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

عبر : @SMSA83 pic.twitter.com/wx4sFnUoFc — FAHAD (@FAHAD_1322) November 15, 2023

حالة مطرية غزيرة على جدة

وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.

أمطار غزيرة وسيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.