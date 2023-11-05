لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض سيول منقولة في تبوك وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل” طاهر محمد طاهر رجل مباراة المقاولون ضد الأهلي أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق
وثقت مقاطع فيديو جريان سيول الوادي الأخضر والذي يعد أكبر أودية منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب منطقة تبوك،
الوادي الأخضر أكبر أودية #تبوك_الان مباشر س ٩.١٥ صباح الأحد ٢١ ربيع اخر ١٤٤٥ شرق #تبوك على الطريق السريع
عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/JfDoY0f9Eq
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 5, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
منظر رهيب لهماليل المطر
جنوب #تبوك القريب مغرب اليوم⚡️👌 pic.twitter.com/OJdnX9pP1d
— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) November 4, 2023
🔴 فيديو
بروق سحابة جنوب #تبوك
السبت ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
4 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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— طقس (@tqqs) November 4, 2023