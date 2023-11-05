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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو جريان سيول الوادي الأخضر والذي يعد أكبر أودية منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

جريان السيول في تبوك

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب منطقة تبوك،

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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