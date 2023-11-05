لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك

وثقت مقاطع فيديو جريان سيول الوادي الأخضر والذي يعد أكبر أودية منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

جريان السيول في تبوك

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب منطقة تبوك،

الوادي الأخضر أكبر أودية #تبوك_الان مباشر س ٩.١٥ صباح الأحد ٢١ ربيع اخر ١٤٤٥ شرق #تبوك على الطريق السريع

عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/JfDoY0f9Eq — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 5, 2023

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.