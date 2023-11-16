لقطات لجريان وتدفق السيول في تربة شرق الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في محافظة تربة شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.
#شاهد
سيول شمال محافظة تربة شرق #الطائف
الخميس ٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @abodi_181
عبر : @3wa9f1 pic.twitter.com/KDLAwt8IBn
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 16, 2023
كما أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.