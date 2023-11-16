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بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة

لقطات لجريان وتدفق السيول في تربة شرق الطائف

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
لقطات لجريان وتدفق السيول في تربة شرق الطائف
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في محافظة تربة شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.

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كما أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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