لقطات لجريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء

وثق مقطع فيديو جريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء في منطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، جريان سيول الداهنة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية, كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.