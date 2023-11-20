سعود الطبية توضح مضاعفات إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية والعلاج لقطات لجريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق الشركات الأجنبية تسابق الزمن لفتح مقرات إقليمية في السعودية المحادثات بين بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا تنبيه لـ 9 مناطق: أمطار ورياح وأتربة لساعات منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة ويهزم آيسلندا بثنائية اللذيذ: بنزيما لم يطلب من برنامج الاستقطاب إقالة نونو سانتو ! من المتكفل بصفقات ياسين بونو لـ الهلال ونجمي النصر ؟ .. سعد اللذيذ يُجيب آلية الإبلاغ بحالة الطلب في برنامج ريف
وثق مقطع فيديو جريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء في منطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأظهر المقطع، جريان سيول الداهنة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فيديو من سيول #الداهنة بين محافظتي #المجمعة و #شقراء بمنطقة #الرياض
الإثنين ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @BADR_TM pic.twitter.com/EPajDK0yYm
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 20, 2023
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية, كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.