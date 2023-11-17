لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض

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شهدت منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، مساء الخميس، ولا زالت مستمرة حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
وتوقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على الرياض لساعة متأخرة من هذه الليلة.
وقال القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس: إن التوقعات أن تكون الحالة المطرية على الرياض بأمطار متوسطة عمومًا وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة، موضحًا أن المركز يتابع الحالة بشكل مستمر، آملًا من الجميع توخي الحيطة والحذر.
شاهد.. أمطار غزيرة تشهدها العاصمة #الرياض
عبر:
@bandar__W pic.twitter.com/SQZfWgQqZP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2023
أبطيت يا ريح المطر حي جيتك حي الله الشعور اللي بجيتك جانا 🌨️
المطر ألطف الزوّار .. و أرق من يطرق النوافذ 💦🌧️#المزاحمية
#امطار_الرياض pic.twitter.com/2Mk0GhMHcp
— Saad Bin ibraheem (@Saad_ibra3) November 16, 2023
هطول أمطار مصحوبه بالبرد في حي الخليج شرق #الرياض 🌧️❄️.
الخميس 2023/11/16م #أحيطونا_بأجوائكم pic.twitter.com/UHp8diqiWU
— #أحيطونا_بأجوائكم (@Mediancmksa) November 16, 2023