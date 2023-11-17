لقطات لـ أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في الرياض

شهدت منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد، مساء الخميس، ولا زالت مستمرة حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

أمطار مستمرة

وتوقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على الرياض لساعة متأخرة من هذه الليلة.

وقال القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس: إن التوقعات أن تكون الحالة المطرية على الرياض بأمطار متوسطة عمومًا وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة، موضحًا أن المركز يتابع الحالة بشكل مستمر، آملًا من الجميع توخي الحيطة والحذر.