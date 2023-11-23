Icon

لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة Icon خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام Icon البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم Icon اللقطات الأولى لانفجار أثار حالة استنفار على الحدود الأمريكية الكندية Icon شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق حائل Icon العثور على ذبابة حية تطن داخل أمعاء رجل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
توقعات بهطول أمطار على عدة مناطق

لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شرق سكاكا بمنطقة الجوف، خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء هطول الأمطار وتساقط البرد ونشاط للرياح على عدة مناطق، اليوم الخمس.

قد يهمّك أيضاً
كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه

كلب رئيسة مولدوفا ينقضّ على رئيس النمسا ويعضه

هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟

هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع

وظائف
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر
السعودية اليوم

أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر

السعودية اليوم
هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه
آخر الاخبار

هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

آخر الاخبار
قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون
السعودية اليوم

قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج...

السعودية اليوم
بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً
السوق

بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً

السوق