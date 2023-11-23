لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شرق سكاكا بمنطقة الجوف، خلال الساعات القليلة الماضية.

يأتي ذلك فيما يتوقع الخبراء هطول الأمطار وتساقط البرد ونشاط للرياح على عدة مناطق، اليوم الخمس.

أمطار على خوعاء شرق #سكاكا

الخميس ٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @abogarah4850 pic.twitter.com/DRunYuOv50 — FAHAD (@FAHAD_1322) November 23, 2023

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.