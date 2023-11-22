Icon

4 نصائح لسهولة تشغيل محرك السيارة في الشتاء Icon لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف Icon سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف Icon وزارة الرياضة تطلق مشروع حقوق تسمية الملاعب Icon الاتفاق يطبق تكتيك مباراة الاتحاد Icon اللجنة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعًا مع ماكرون في باريس Icon 50 شركة عالمية رائدة تشارك في معرض الرياض للسيارات Icon توضيح مهم من التأمينات بشأن الأجر الخاضع للحسم Icon خطوة تؤكد اقتراب أنشيلوتي من تدريب البرازيل Icon فيفا يستعيد ذكريات فوز الأخضر: من أكبر مفاجآت المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار وتساقط البرد على أحياء شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار وبرد

وأظهر المقطع، أجواء شرق الطائف، بالتزامن مع الحالة المطرية وتساقط البرد في مشهد زاد من جمال وبهاء الطائف.

قد يهمّك أيضاً
6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر

6 لاعبين ينتظرون المشاركة الأولى مع الأخضر

تروجينا للتزلج ستكون بمثابة أرض العجائب لعشاق الألعاب الشتوية حول العالم

تروجينا للتزلج ستكون بمثابة أرض العجائب لعشاق الألعاب الشتوية حول العالم

 

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار