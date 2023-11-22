لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار وتساقط البرد على أحياء شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار وبرد

وأظهر المقطع، أجواء شرق الطائف، بالتزامن مع الحالة المطرية وتساقط البرد في مشهد زاد من جمال وبهاء الطائف.

#شاهد

أمطار مع برد على الخرائق شرق #الطائف

الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : ضاوي النفيعي

عبر : @1984_asd pic.twitter.com/rHgmacvNeb — FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023

توقعات الأرصاد

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.