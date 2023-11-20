لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية

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وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على أحياء القنفذة وغرب مكة والمنطقة الشرقية، في ظل استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق.
وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة على القنفذة والجبيل بالشرقية، وجريان سيل الشميسي القديم غرب مكة المكرمة، بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
فيديو من سيل الشميسي القديم غرب #مكة
الإثنين ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @manae456123 pic.twitter.com/upp8exboqw
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 20, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.
أمطار الخير على محافظة #القنفذة
الإثنين ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : محمد الناشري
عبر : @algunfuthah pic.twitter.com/93XRsfUgOV
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 20, 2023
أمطار على الجبيل بالمنطقة #الشرقية
الإثنين ٦ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
عبر : @Taqs_Sharqyah pic.twitter.com/RSx5IeTWrH
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 20, 2023