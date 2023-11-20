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لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على أحياء القنفذة وغرب مكة والمنطقة الشرقية، في ظل استمرار الحالة المطرية على معظم المناطق.

أمطار غزيرة وسيول

وأظهرت المقاطع، أجواء ماطرة على القنفذة والجبيل بالشرقية، وجريان سيل الشميسي القديم غرب مكة المكرمة، بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله  أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

 

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