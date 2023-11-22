لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيل سدير شرق الطائف، بمنطقة مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

جريان سيل سديرة

وأظهر المقطع، جريان سيل سديرة شرق الطائف، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

فيديو من أمطار وسيل سديرة شرق #الطائف

الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : سلطان الوذيناني

عبر : @1984_asd pic.twitter.com/7Qymi0r1dB — FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023

حالة مطرية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.