Icon

إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض Icon لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة Icon هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني Icon لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري Icon طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي مجانًا Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنقل Icon حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية Icon دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري Icon وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ مساءً
لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيل سدير شرق الطائف، بمنطقة مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

جريان سيل سديرة

وأظهر المقطع، جريان سيل سديرة شرق الطائف، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11099 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11099 نقطة

حساب المواطن: الدعم الإضافي يشمل الدفعة الـ 72

حساب المواطن: الدعم الإضافي يشمل الدفعة الـ 72

حالة مطرية غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار