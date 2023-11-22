إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي مجانًا وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنقل حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن
وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق سيل سدير شرق الطائف، بمنطقة مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.
وأظهر المقطع، جريان سيل سديرة شرق الطائف، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
فيديو من أمطار وسيل سديرة شرق #الطائف
الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : سلطان الوذيناني
عبر : @1984_asd pic.twitter.com/7Qymi0r1dB
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.
وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.