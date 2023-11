لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز

تعرض ملك بريطانيا تشارلز الثالث لموقف محرج، خلال طريقه لإلقاء خطاب ملكي في البرلمان البريطاني، بينما تطرق في خطابه لقضايا عدة، منها الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لقطات لصيحات الاستهجان من قبل المتظاهرين عندما غادر تشارلز البرلمان. وقبل إلقاء الخطاب، تجمع المتظاهرون المناهضون للملكية خارج البرلمان رافعين لافتات كتب عليها: “لست ملكي”.

ويمكن سماع صيحات الاستهجان، خلال الفيديو، أثناء مغادرته البرلمان متوجهًا إلى قصر باكنغهام.

وقال الملك تشارلز خلال كلمته أمس الثلاثاء: “وزرائي يعملون عن قرب مع الحلفاء العالميين، لمعالجة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، والتي تشمل عواقب الهجوم البربري والإرهابي الذي تم بحق الشعب في إسرائيل”.

The King was booed by protesters as he left parliament after outlining Rishi Sunak's agenda for the year ahead.

Read more: https://t.co/htmcFSX3TE pic.twitter.com/99cv4ZTUML

— Sky News (@SkyNews) November 7, 2023