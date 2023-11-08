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أثناء عودته من إلقاء خطاب بالبرلمان

لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
لقطات محرجة لمحتجين يعترضون طريق الملك تشارلز
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تعرض ملك بريطانيا تشارلز الثالث لموقف محرج، خلال طريقه لإلقاء خطاب ملكي في البرلمان البريطاني، بينما تطرق في خطابه لقضايا عدة، منها الحرب الدائرة في قطاع غزة.

مظاهرات ضد الملك تشارلز

وعرضت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية لقطات لصيحات الاستهجان من قبل المتظاهرين عندما غادر تشارلز البرلمان. وقبل إلقاء الخطاب، تجمع المتظاهرون المناهضون للملكية خارج البرلمان رافعين لافتات كتب عليها: “لست ملكي”.

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ويمكن سماع صيحات الاستهجان، خلال الفيديو، أثناء مغادرته البرلمان متوجهًا إلى قصر باكنغهام.

وقال الملك تشارلز خلال كلمته أمس الثلاثاء: “وزرائي يعملون عن قرب مع الحلفاء العالميين، لمعالجة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، والتي تشمل عواقب الهجوم البربري والإرهابي الذي تم بحق الشعب في إسرائيل”.

دعم بريطانيا لغزة

وأضاف ملك بريطانيا: “تعمل حكومتي على تسهيل الدعم الإنساني في غزة، ودعم قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

وقال خلال كلمته: “يعمل وزرائي عن قرب مع الحلفاء العالميين، لمعالجة أبرز التحديات الأمنية الراهنة، والتي تشمل عواقب الهجوم البربري والإرهابي الذي تم تنفيذه بحق الشعب في إسرائيل”.

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