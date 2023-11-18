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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ مساءً
لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان وتدفق سيول وادي الشوكي شمال الرياض، بعد الحالة المطرية الغزيرة خلال الساعات الماضية.

جريان سيول الشوكي

وأظهر المقاطع، جريان السيول بين التلال والهضاب تشق طريقها في مشهد رائع ومذهل، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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