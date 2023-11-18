وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة لقطات مذهلة لجريان سيل وادي الشوكي شمال الرياض هاري كين يتفوق على نجوم أوروبا هذا الموسم هل يمكن لعائلة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن ؟ غالاردو يوقع عقد تدريب الاتحاد خلال ساعات مانشستر سيتي وتشيلسي مهددان بالهبوط! استبعاد فينسيوس جونيور من قائمة منتخب البرازيل مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لإغاثة الفلسطينيين في غزة نتائج المنتخب السعودي في الأردن أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان وتدفق سيول وادي الشوكي شمال الرياض، بعد الحالة المطرية الغزيرة خلال الساعات الماضية.
وأظهر المقاطع، جريان السيول بين التلال والهضاب تشق طريقها في مشهد رائع ومذهل، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.
تصوير جوي من سيل الشوكي شمال #الرياض
#محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية
الجمعة ٣ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @tumair2005 pic.twitter.com/GlvJ86RQCF
— FAHAD (@FAHAD_1322) November 17, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.