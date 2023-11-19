لقطات مروعة لمغنية راب أمريكية تطلق النار على مدير أعمالها بالشارع الجاسر يبحث تطوير وتعزيز التعاون مع وزير البنية التحتية الجيبوتي نجم الهلال يتناول البيتزا احتفالًا بتأهل منتخب صربيا لنهائيات اليورو موقف أسرة السجين من الضمان الاجتماعي أبرز مكتسبات هيكل الإدارات العامة للتعليم .. الوزارة داعمة ولا تتدخل في العمليات التشغيلية بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة الموساد وتفاصيل مثيرة وراء حادث اختطاف السفينة الإسرائيلية في باب المندب منتخب مصر يعبر سيراليون بثنائية أمانة القصيم تباشر تجمعات الأمطار في بريدة بـ 356 معدة وآلية الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده
يُظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام مغنية الراب الأمريكية كيفاني، بإطلاق النار على مدير أعمالها وسط أحد شوارع ميامي، قبل أن تدهسها سيارة أثناء فرارها من مكان الحادث.
وتواجه كيفاني كاميلا هيكس، البالغة من العمر 27 عامًا، والمعروفة باسم كيفاني، اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية بعد إطلاق النار على مدير أعمالها في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب صحيفة “ديلي ميل” في تقريرها اليوم الأحد.
يُظهر مقطع فيديو، نشرته قناة “NBC6″، مغنية الراب وهي تطلق النار على الضحية، ثم تدهسها سيارة سيدان بيضاء أثناء فرارها من مكان الحادث. وتظهر اللقطات هيكس المعروفة باسم كي فاني، ورجلًا آخر يتجادلان في الشارع ومن ثم بدأت بإطلاق النار عليه.
وبدأت كيفاني الشجار مع مدير أعمالها بالضرب، ومن ثم خرج شخص آخر، من السيارة وساعد في مهاجمتها قبل أن تطلق النار عليه.