لقطات مروعة لمغنية راب أمريكية تطلق النار على مدير أعمالها بالشارع

يُظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام مغنية الراب الأمريكية كيفاني، بإطلاق النار على مدير أعمالها وسط أحد شوارع ميامي، قبل أن تدهسها سيارة أثناء فرارها من مكان الحادث.

لحظة إطلاق النار

وتواجه كيفاني كاميلا هيكس، البالغة من العمر 27 عامًا، والمعروفة باسم كيفاني، اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية بعد إطلاق النار على مدير أعمالها في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب صحيفة “ديلي ميل” في تقريرها اليوم الأحد.

يُظهر مقطع فيديو، نشرته قناة “NBC6″، مغنية الراب وهي تطلق النار على الضحية، ثم تدهسها سيارة سيدان بيضاء أثناء فرارها من مكان الحادث. وتظهر اللقطات هيكس المعروفة باسم كي فاني، ورجلًا آخر يتجادلان في الشارع ومن ثم بدأت بإطلاق النار عليه.



تفاصيل الحادث

وبدأت كيفاني الشجار مع مدير أعمالها بالضرب، ومن ثم خرج شخص آخر، من السيارة وساعد في مهاجمتها قبل أن تطلق النار عليه.

