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لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023
المواطن - محمد سمعه

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أبهر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023، عشاق الرياضة في المملكة، وذلك بعد أن أُقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

دورة الألعاب السعودية 2023

وتُقام النسخة الثانية من الدورة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يشارك في تلك الدورة ما يقرب من 8000 رياضي يمارسون 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.

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حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

كلمة وزير الرياضة

وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كلمة اليوم، وذلك بمناسبة حفل افتتاح النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

وقال سمو وزير الرياضة في كلمته: “فكر ولي العهد هو من قاد رياضتنا للعالمية، ونلتقي بكم في حدث رياضي، يجتمع فيه أبطالنا من أنحاء المملكة، لبدء فصل جديد من رحلة صناعة الأبطال، في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي تفتح المجال، لأكثر من 6000 رياضي ورياضية لإبراز قدراتهم، وتحقيق آمالهم واعتلاء منصات التتويج”.

حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

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