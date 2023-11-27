ولي العهد يتلقى اتصالًا من رئيس أوكرانيا إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر ضمن التأهل لثمن النهائي .. النصر يكتفي بالتعادل السلبي ضد بيرسيبوليس لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023 الجمعة المقبلة أول أيام الشتاء ويناير الأكثر برودة توقعات باهتمام مستثمرين جدد مع إطلاق عقود خيارات الأسهم المفردة وزير الرياضة: دورة الألعاب السعودية فرصة عظيمة لأكثر من 6000 رياضي لإظهار قدراتهم أسباب صعوبات التعلم لدى الطلاب وكيفية مواجهتها الجابري يحترف صناعة العصي 30 عامًا فما قصته؟ رونالدو يعترف لحكم مباراة النصر وبيرسبوليس: ليست ركلة جزاء
أبهر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023، عشاق الرياضة في المملكة، وذلك بعد أن أُقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وتُقام النسخة الثانية من الدورة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يشارك في تلك الدورة ما يقرب من 8000 رياضي يمارسون 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.
ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.
وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كلمة اليوم، وذلك بمناسبة حفل افتتاح النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023.
وقال سمو وزير الرياضة في كلمته: “فكر ولي العهد هو من قاد رياضتنا للعالمية، ونلتقي بكم في حدث رياضي، يجتمع فيه أبطالنا من أنحاء المملكة، لبدء فصل جديد من رحلة صناعة الأبطال، في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي تفتح المجال، لأكثر من 6000 رياضي ورياضية لإبراز قدراتهم، وتحقيق آمالهم واعتلاء منصات التتويج”.
فيديو | الرياضيون المشاركون يؤدون القسم في #دورة_الألعاب_السعودية #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/EtoAPVZjvr
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 27, 2023
ليلة سعودية خالصة..
ومشهد عالمي بهيج..
سيبقى بالعقول والأذهان..#دورة_الألعاب_السعودية 2023#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/UBGzIdsSoh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2023
شعلة دورة الألعاب تضيء حفل الافتتاح
#دورة_الألعاب_السعودية 2023
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/sxrYrSScR6
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2023