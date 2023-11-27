لقطات منوعة لـ حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

أبهر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023، عشاق الرياضة في المملكة، وذلك بعد أن أُقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

دورة الألعاب السعودية 2023

وتُقام النسخة الثانية من الدورة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يشارك في تلك الدورة ما يقرب من 8000 رياضي يمارسون 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.

ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.

كلمة وزير الرياضة

وألقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، كلمة اليوم، وذلك بمناسبة حفل افتتاح النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023.

وقال سمو وزير الرياضة في كلمته: “فكر ولي العهد هو من قاد رياضتنا للعالمية، ونلتقي بكم في حدث رياضي، يجتمع فيه أبطالنا من أنحاء المملكة، لبدء فصل جديد من رحلة صناعة الأبطال، في النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي تفتح المجال، لأكثر من 6000 رياضي ورياضية لإبراز قدراتهم، وتحقيق آمالهم واعتلاء منصات التتويج”.