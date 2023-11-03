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لقطات من أمطار المساء الغزيرة في الكامل وجدة ومكة المكرمة

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
لقطات من أمطار المساء الغزيرة في الكامل وجدة ومكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة لقطات من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العديد من محافظات المنطقة مساء اليوم الجمعة.

وأظهرت المقاطع التي نشرتها الإمارة وحساب طقس المملكة على منصة إكس، الأمطار التي هطلت على مكة المكرمة ومحافظة الكامل وجدة، والتي أتت مع بروق أنارت السماء ورياح شديدة.

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أمطار غزيرة وسيول وبرد

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.

كما يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض والمجمعة ورماح والزلفي والغاط وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والخرج والمزاحمية والحريق والقويعية وعفيف والأفلاج، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم.

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة، ومناطق المدينة المنورة وتبوك والمنطقة الشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

 

 

 

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