لقطات من استقبال كلية الملك فهد الأمنية للطلبة المستجدين

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استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ53 بعد إعلان قبولهم النهائي.
وكانت الكلية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج والأنشطة لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل، والخدمات المساندة.
وفي وقت سابق أعلنت الكلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم (53) للعام الدراسي 1445هـ.
وحددت الكلية وقت التحضير للدورة يوم الأحد الموافق 1445/05/12هـ على أن يكون الدخول من البوابة الشرقية رقم 5، وشددت على التقيد التام بيوم وساعة التحضير للدورة العسكرية مع ضرورة الحضور بالزي الرياضي الكامل والمستلزمات الأخرى وفق الرسالة النصية المرسلة على جوال المرشحين.