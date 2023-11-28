لقطات من افتتاح فيصل بن بندر دورة الألعاب السعودية 2023

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء الاثنين، النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية، كأكبر حدث رياضي وطني، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالعاصمة الرياض.
ولدى وصول الأمير فيصل بن بندر مقر الحفل، كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ نائب أمير منطقة الرياض والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي ثم عرض مسيرة الرياضيين المشاركين ورفع أعلام اللجنة الأولمبية والبارالمبية.
وعقب إلقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلمته في حفل الافتتاح، أعلن الأمير فيصل بن بندر افتتاح الدورة قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم، برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، ونيابةً عن سمو ولي العهد -حفظهما الله-، أعلن افتتاح النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 في مدينة الرياض”.
وحضر الحفل، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وجان أنتونيو سنراش؛ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والأميرة دليل بنت نهار بن سعود بن عبدالعزيز مستشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
فيديو | برعاية #خادم_الحرمين_الشريفين ونيابة عن #ولي_العهد..
أمير الرياض فيصل بن بندر يعلن افتتاح #دورة_الألعاب_السعودية 2023#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/w7UvEAI7hv
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 27, 2023