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بلغت جوائزها 1.6 مليون ريال بفروعها الأربعة

لقطات من تتويج الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
لقطات من تتويج الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية
المواطن - فريق التحرير تصوير: خالد الحمودي

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أقام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أمس، الحفل الختامي لـ جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؛ لتكريم الفائزين -من الأفراد والمؤسسات- بالجائزة في دورتها الثانية للعام 2023م.

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أسماء الفائزين

وكان المجمع قد أعلن مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزته العالمية في دورتها الثانية للعام 2023 بفروعها الأربعة؛ إذ مُنحت الجائزة في فئة الأفراد “للأستاذ الدكتور محمود أحمد إبراهيم السيد” في فرع تعليم اللغة العربية وتعلمها، “وللأستاذة الدكتورة منى طلعت عبدالجواد دياب” في فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، “وللأستاذ الدكتور أحمد علي محمد المتوكل” في فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية”.

وللأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالعزيز العيوني” في فرع نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية، أمّا في فئة المؤسسات فقد منحت جائزة تعليم اللغة العربية وتعلمها لـ “معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة أم القرى”، وجائزة فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة لـ “معهد قطر لبحوث الحوسبة”، وجائزة فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية لـ “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”، وجائزة نشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية لـ “مجمع اللغة العربية الأردني”.

جائزة مجمع الملك سلمان

يذكر أن مجموع قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات بلغت أكثر من مليون وستمائة ألف ريال (1,600,000)، إضافةً إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.

     جائزة مجمع الملك سلمان للغة العربية

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