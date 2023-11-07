لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض

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شرف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.
ووثقت “المواطن” الحفل وحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن، والذي كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من منسوبي السفارة.
وحضر الحفل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.