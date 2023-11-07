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بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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شرف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، حفل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

لقطات من الحفل

ووثقت “المواطن” الحفل وحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن، والذي كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من منسوبي السفارة.

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وحضر الحفل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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