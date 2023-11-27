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في نسختها الثانية

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
المواطن - فريق التحرير

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دخل الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب السعودية 2023 إلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وذلك في حفل افتتاح الدورة في نسختها الثانية.

وتُقام الدورة في نسختها الثانية خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

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دورة الألعاب السعودية 2023 

ودخل الرياضيون المشاركون في الدورة وبلغ عددهم 8000 رياضي، كما حرص نواب عنهم في أداء القسم الرياضي للمشاركة في دورة الألعاب بحضور الجماهير ومحبي رياضة الألعاب الأولمبية.

وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.

الرياضيون المشاركون - 1 - دورة الألعاب السعودية 2023

ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية ويصل عددهم إلى 8000 رياضي في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.

 

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