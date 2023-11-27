لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023

دخل الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب السعودية 2023 إلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي، وذلك في حفل افتتاح الدورة في نسختها الثانية.

وتُقام الدورة في نسختها الثانية خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

دورة الألعاب السعودية 2023

ودخل الرياضيون المشاركون في الدورة وبلغ عددهم 8000 رياضي، كما حرص نواب عنهم في أداء القسم الرياضي للمشاركة في دورة الألعاب بحضور الجماهير ومحبي رياضة الألعاب الأولمبية.

وتشمل الدورة في نسختها الثانية 53 رياضة من الرياضات الاستعراضية والبارالمبية، حيث تشمل الدورة ألعاب القوى والبلياردو، والبولينج والتسلق والدراجات والتجديف والملاكمة التايلاندية، والتزلج اللوحي، والتايكوندو، ورفع الأثقال، والمصارعة.

ويتنافس المشاركون في الدورة في نسختها الثانية ويصل عددهم إلى 8000 رياضي في المسابقة التي تملك قيمة أعلى جوائز في التاريخ، حيث يصل مجموع الجوائز إلى 200 مليون ريال ويحصل الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يفوز صاحب المركز الثاني بـ 300 ألف ريال، ويحصل الثالث على 100 ألف ريال.