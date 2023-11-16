Icon

جوندوجان يطلب مغادرة برشلونة ويحدد فريقه المقبل Icon لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض Icon صفوة المهيدب لطب الأسنان تعالج أكثر من 16 ألف شخص مجانًا Icon بالأرقام .. ماذا حقق منتخب السعودية في مبارياته الافتتاحية بالتصفيات ؟ Icon طريقة إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف Icon بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة Icon ضبط مسافر حاول المغادرة من مطار الملك خالد بوثيقة مزورة Icon هل يُعاقب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ببيعه؟ .. القصة كاملة Icon موعد مباراة بلجيكا ضد أذربيجان Icon 3 محاور لتعامل أمانة الشرقية مع الحالة المطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استمع لشرح عن أحدث تقنيات الأمن السيبراني

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، فعالية “بلاك هات 23” في مركز واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني الأستاذ فيصل الخميسي.

جولة وزير الإعلام

وتجوّل معاليه في عدد من المناطق، والمنصات، إضافة إلى منطقة الفعاليات التي تحتضن العديد من التحديات السيبرانية، كمسابقة “التقط العلم” واختراق الأجهزة الطبية، إضافة إلى تحدي مكافآت الثغرات، واختراق الدرونز، وفك الأقفال، واختراق المدينة الذكية والرقائق الإلكترونية، والهروب من الغرفة، وشملت الزيارة جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

قد يهمّك أيضاً
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والتعاون

خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن

خطيب المسجد النبوي : احذروا الإشاعات فإنها تبث الأراجيف وتثير الفتن

واستمع معاليه إلى شرح عن أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني المقدمة من عدد من الشركات الوطنية والعالمية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار