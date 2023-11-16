لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض

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زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، فعالية “بلاك هات 23” في مركز واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني الأستاذ فيصل الخميسي.
وتجوّل معاليه في عدد من المناطق، والمنصات، إضافة إلى منطقة الفعاليات التي تحتضن العديد من التحديات السيبرانية، كمسابقة “التقط العلم” واختراق الأجهزة الطبية، إضافة إلى تحدي مكافآت الثغرات، واختراق الدرونز، وفك الأقفال، واختراق المدينة الذكية والرقائق الإلكترونية، والهروب من الغرفة، وشملت الزيارة جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
واستمع معاليه إلى شرح عن أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الأمن السيبراني المقدمة من عدد من الشركات الوطنية والعالمية.