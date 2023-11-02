لقطات من قرعة ربع نهائي كأس الملك

أُقيمت اليوم قرعة ربع نهائي كأس الملك لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول اسم الفريق، ورقم من الوعاء الثاني، وتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، وتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.

قرعة ربع نهائي كأس الملك

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “الفيصلي ضد الاتحاد” و”الشباب ضد النصر” و”أبها ضد الخليج” و”الهلال ضد التعاون”.

وكانت مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت كالتالي: “الفيصلي فاز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج فاز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال فاز على الحزم بثلاثية دون رد”.

وفي مباريات أول أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.

وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.