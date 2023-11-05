لماذا سيارات تسلا عصية على السرقة؟!

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تبرز شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا أيضاً، باعتبارها الشركة المصنعة التي لديها أقل عدد من السيارات المسروقة.
ويُقال إن أحدث موديلات تسلا، وهي موديل 3 وموديل Y مقاومة للسرقة فعلياً، ولا يمكن سرقتها بأي حيلة من الحيل المعروفة لدى لصوص السيارات.
وتعد سيارتا تسلا موديل 3 وموديل Y هما السيارتين اللتين تتمتعان بأقل عدد من مطالبات السرقة في الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن معهد بيانات مفقودات الطرق السريعة HLDI.. ويأتي هذان الطرازان متقدمين على فولفو XC90 وXC40 وXC60 بالإضافة إلى جي إم سي أكاديا ولكزس UX 250 ولا يمكن إنكار أن تسلا فكرت في طرق عديدة لإبعاد اللصوص.
وعندما يتعلق الأمر بسرقة سيارة، هناك تحديان رئيسيان: ركوب السيارة ثم تشغيلها.. وقد طورت شركة تسلا حلولاً أمنية لكل السيناريوهات التي يمكن تصورها.
وتقدم تسلا لعملائها وضع Sentry Mode المصمم لمراقبة أي نشاط مشبوه بالقرب من سيارتهم، وتظل الكاميرات وأجهزة الاستشعار الخارجية للسيارة في حالة تأهب، لتسجيل أي نشاط غير متوقع.. وفي حالة حدوث ذلك، يتم تنبيه مالك السيارة على الفور عبر هاتفه الذكي، مع الأخذ في الاعتبار أن إنذار السيارة قد ينطلق أيضاً وتومض المصابيح الأمامية.. وفي جميع الحالات، يتم تسجيل صور الحدث على وحدة يو إس بي موصولة بالسيارة.
ومن الواضح أن هذا النظام لديه كل ما يلزم لثني اللص عن الاقتحام، عن طريق كسر النافذة أو فتح الباب بالقوة، على سبيل المثال.
علاوة على ذلك، من الممكن أيضاً التواصل مع اللصوص وإخافتهم عن بعد عبر مكبر الصوت الموجود في السيارة.. وفي جميع الأحوال، يصدر إنذار تلقائي في حالة فتح باب مغلق من دون مفتاح صالح، ويمكن إيقافه بواسطة سلسلة المفاتيح أو بطاقة المفتاح أو تطبيق تسلا.
كذلك يمكن إضافة أجهزة استشعار الاقتحام إلى المقصورة كخيار، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن كل سيارة تسلا يتم إنتاجها منذ عام 2021 مزودة بكاميرا داخلية، يمكنها تسجيل كل ما يحدث داخل السيارة، وهذا يعني أنه يمكن تصوير أي لص من دون علمه، ومن ثم يتم التعرف عليه من قبل الشرطة.