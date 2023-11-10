العمل على جسر بحري سعودي إغاثي لقطاع غزة لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها كريم بنزيما يُهدد نجم الهلال في ترتيب قائمة هدافي الدوري السعودي أمطار متوقعة على 12 منطقة الاثنين المقبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة KPMG الاتحاد يُنهي الشوط الأول بهدف في أبها الأزياء التنكرية تملأ ممرات بوليفارد سيتي في ويكند الرعب بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء الجماهير طالبت برحيله .. نجم الأهلي ضحية التعادل مع ضمك 4 لقاءات لـ ولي العهد على هامش القمة السعودية الإفريقية
نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما بفضل لمساته الساحرة في منح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها في الشوط الثاني من مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.
وكان بنزيما صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.
ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.
وأصبح رصيد أهداف بنزيما في دوري روشن حتى الآن 8 أهداف.
الهاتريك يصل من الأفضل⚽️⚽️⚽️#بنزيما يسجل الهدف الرابع لـ #الاتحاد🔥
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/MvlNM0wOO9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدددددف!⚽
كريم يا كريم🔥🔥
بنزيما يعزز النتيجة لـ #الاتحاد بهدف ثالث⚽
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/UoEHtTUFZe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
هدف اتحادي رائع⚽️🔥
بنزيما ينثر سحره👏🏻
وكورونادو في الشباك🥅
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/LJCQXHiLXG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023