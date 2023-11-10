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في شوط المباراة الثاني

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما بفضل لمساته الساحرة في منح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها في الشوط الثاني من مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

الاتحاد ضد أبها

وكان بنزيما صنع الهدف الثاني بكعب القدم للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة الـ54.

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ثم عاد النجم الفرنسي وسجل الهدفين الثالث والرابع لنادي الاتحاد ليُسجل “هاتريك” في الدقيقتين الـ 68 والـ70.

وأصبح رصيد أهداف بنزيما في دوري روشن حتى الآن 8 أهداف.

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