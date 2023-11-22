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في تصفيات يورو 2024

لم تحقق العلامة الكاملة .. فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام اليونان

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ صباحاً
لم تحقق العلامة الكاملة .. فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام اليونان
المواطن - فريق التحرير

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سقط منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه منتخب اليونان بنتيجة 2- 2 في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

فرنسا ضد اليونان

وسجل المنتخب الفرنسي، الهدف الأول عبر اللاعب كولو مواني في الدقيقة الـ 44 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي جيرو.

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وفي الشوط الثاني، سجل منتخب اليونان هدفين عبر كل من باكاسيتاس وإيونديس في الدقيقتين الـ55 والـ60.

جريزمان - فرنسا واليونان

ثم نجح المنتخب الفرنسي بعد ذلك في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف فوفانا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ 73.

وبعد التعادل، أصبح رصيد المنتخب الفرنسي 22 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، فاقدًا الفرصة في تحقيق العلامة الكاملة، أما المنتخب اليوناني فأصبح رصيده 13 نقطة في المركز الثالث.

منتخب فرنسا

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